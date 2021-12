Omicron के कारण अब इन राज्यों ने लगाईं नई पाबंदियां, बाहर निकलने से पहले जान लें नियम

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामले अब हर राज्य के लिए चिंता का मुद्दा बनते जा रहे हैं. ऐसे में सभी राज्य अपने स्तर पर इससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा अब 1 और राज्य ने भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. शुक्रवार शाम गुजरात सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. साथ ही हरियाणा सरकार भी नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही है.

Night curfew to be in force from 11pm to 5am daily in Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar and Junagadh from 25th December, in view of current COVID19 situation: Gujarat Chief Minister's Office#Omicron

