Flying Beast Arrested: फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा ने किया ऐसा काम, बर्थडे के दिन जाना पड़ा हवालात

Flying Beast Arrested: ‘फ्लाइंग बीस्ट’ (Flying Beast) के नाम से मशहूर फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) को अपने फैंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना महंगा पड़ गया. नोएडा में पुलिस ने उन्हें धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में मेट्रो स्टेशन (Noida Metro) से गिरफ्तार किया है. दरअसल, गौरव तनेजा नोएडा के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे.

यूट्यूबर से मिलने पहुंचे सैकड़ों फैंस

जानकारी के मुताबिक, गौरव तनेजा ने बर्थडे सेलिब्रेट करने की जानकारी अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी. इसके बाद मेट्रो स्टेशन पर उनके सैकड़ों फैंस पहुंच गए, इससे वहां अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया. जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई. तो पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात कंट्रोल किए और यूट्यूबर गौरव तनेजा को अरेस्ट कर लिया गया.

UP | YouTuber Gaurav Taneja aka 'Flying Beast' arrested under Section 188 after his followers gathered in huge numbers at a metro station in Noida to celebrate his birthday, upon his request

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 9, 2022