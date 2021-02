भाजपा सांसद Meenakshi Lekhi ने कसा Greta Thunberg पर तंज, कहा, ‘उन्हें Child Bravery Award मिलना चाहिए’

नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) के समर्थन में बयानबाजी करने वालीं स्‍वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) को भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि ग्रेटा को उनके ट्वीट के लिए बाल वीरता पुरस्कार देना चाहिए. भाजपा सांसद ने आगे कहा कि ग्रेटा के ट्वीट से जिस षड्यंत्र का हमें हमेशा अंदेशा था, उसका सबूत सामने आ गया है. यह देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश है.

ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्वीट में कहा था कि यदि आप मदद चाहते हैं तो यह रही टूलकिट. इस टूलकिट ने लोगों को उस दस्तावेज तक पहुंच मुहैया कराई जिसमें प्रदर्शन को समर्थन करने के तरीकों के बारे में जानकारी थी. इस दस्तावेज में तत्काल उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का भी जिक्र था. जिसमें ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना और भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करना शामिल है. इसी को लेकर भाजपा सांसद ने ग्रेटा को जवाब दिया है.

I propose Greta Thunberg for Child bravery Award which Govt of India should bestow on her as she has done a huge service by uploading the document providing proof about hatching of a conspiracy to destabilise India from 1/1/ & leading up to 26/1/2021

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) February 4, 2021