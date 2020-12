Farmers Protest में गायब हुई महिला नेता की सैंडल, Twitter ट्रेंड हुआ #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो

नई दिल्ली: कृषि कानूनों ( Agriculture Law) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmer Protest) 12वें दिन भी जारी है. इस बीच एक महिला नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस और सरकार पर अजीब आरोप लगा रही हैं. महिला नेता का नाम गीता भाटी है और उनका कहना है कि पुलिस व सरकार ने विरोध को नाकाम करने के लिए उनकी सैंडल चुरा ली हैं.

वायरल वीडियो में गीता भाटी कह रही हैं, 'मैं ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ महिला विंग की राष्ट्रीय प्रमुख हूं. पुलिस और प्रशासन ने मेरी चप्पलें चुराने की साजिश की है ताकि मैं किसानों के लिए लड़ न सकूं. लेकिन मैं नंगे पैर लड़ूंगी. मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगी. सरकार को मेरे सैंडल वापस करने चाहिए.'

लाइव टीवी

Dear @JustinTrudeau,

This is a very serious matter. Geeta Bhati’s scandals were stolen while she was protesting for the farmers.

You must grab this opportunity instantly to defame India. #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/edmlCNpjvt

— Eray Cather (@ErayCr) December 7, 2020