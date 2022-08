VIRAL VIDEO: ससुर ने पति, देवर के सामने महिला को पीटा- VIRAL हो रहा ये चौंकाने वाला VIDEO

Noida Shocking Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में एक शख्स अपनी बहू को उसके पति और देवर के सामने पीटता नजर आ रहा है. चौंकाने वाला वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है. नोएडा सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी से रिपोर्ट किए गए वीडियो में महिला और उसके ससुर के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है. कुछ देर बाद कमरे के अंदर दो और महिलाएं मौजूद होती हैं. जैसे ही बहस बढ़ती है, वह व्यक्ति उसकी बहू को पीटना शुरू कर देता है.

2018 में हुई महिला की शादी

2018 में शादी के बाद महिला पति के साथ नोएडा शिफ्ट हो गई. महिला की शादी बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी विवेक कुमार से साल 2018 में हुई थी. तब से वह अपने पति के साथ नोएडा में रह रही है.

पिछले 4 वर्षों से घरेलू हिंसा

महिला का आरोप है कि वह पिछले चार साल से घरेलू हिंसा का सामना कर रही है. उसका कहना है कि उसकी शादी के बाद से ही उसका पति, ससुर और देवर उसकी पिटाई कर रहे हैं.

4 दिन पहले हुई थी घटना

मारपीट की ताजा घटना 4 दिन पहले 10 अगस्त को हुई थी. उस समय पीड़िता स्मिति के साथ जब मारपीट हुई तो उसकी बहन स्मिता कश्यप, भाई स्मित शाही और मां सुषमा सिन्हा घर पर मौजूद थे. घर में महिला के परिजनों की मौजूदगी के बावजूद मारपीट की गई.

Shocking incident reported from #Noida. Father-in-law thrashes woman in posh #CleoCounty society in front of husband, mother and brother. Hope #NoidaPolice is taking appropriate action.#Stopatrocitiesagainstwoman pic.twitter.com/X2FdGM9QCA

— Aman Dwivedi (@amandwivedi48) August 14, 2022