Flipkart Big Billion Sale: फ्लिपकार्ट सेल में ऑर्डर किया लैपटॉप, आया घड़ी साबुन, फिर कंपनी ने दिया ये जवाब

Online Shopping Fraud Complaint: त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मस पर जबरदस्त सेल शुरू हो जाती है, जिसमें नए स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा कई आइटम्स पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं. लोगों को लगता है कि इस सेल में शॉपिंग करके वह काफी पैसे बचा लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. भारी डिस्काउंट के चक्कर में कई लोग फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं, और भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. ऐसा ही मामला हाल ही में IIM के एक छात्र के साथ हुआ है. कस्‍टमर का कहना है कि उसने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगया था लेकिन कंपनी ने घड़ी साबुन भेज दिया. उसके बाद उन्‍होंने कस्टमर केयर में शिकायत की तो कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया.

कंपनी ने नहीं मानी गलती

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र का नाम यशस्वी शर्मा है और उन्होंने फ्लिपकार्ट पर चल रहे बिग बिलियन सेल से अपने पिता जी के लिए लैपटॉप ऑर्डर कराया था. ऑनलाइन शॉपिंग में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब वो परेशान हैं. कस्‍टमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपने पिता जी के लिए लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने घड़ी साबुन भिजवा दिया. मैंने कस्टमर केयर से शिकायत की तो उन्‍होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया.

फ्लिपकार्ट के CEO को की शिकायत

Years ago I used to hear of snapdeal delivering stones in place of iPhone. Today @Flipkart delivered laundry soap in place of a laptop.

Flipkart assured order. From one of their biggest sellers, RetailNet.

Can never trust this website again. @flipkartsupport pic.twitter.com/VmVXG1tU3S

— Yashaswi Sharma (@yshswi) September 22, 2022