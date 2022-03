नई दिल्ली: नए भारत का परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है. करीब 100 साल बाद दुनिया में आई महामारी हो या रूस-यूक्रेन के बीच जारी टेंशन (Russia Ukraine Conflict) भारत (India) का जलवा बरकरार है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की काबिलियत का लोहा दुनिया के कई देश मान चुके हैं इस बीच लंदन में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी गूंज सात समुंदर पार हिंदुस्तान के लोगों को गर्व का अहसास करा रही है.

दरअसल लंदन की ट्यूब रेल प्रोजेक्ट के व्हाइटचैपल स्टेशन (Whitechapel Station) की पहचान बताने के लिए अब साइनबोर्ड में अंग्रेजी भाषा के साथ बंगाली भाषा में भी स्टेशन का नाम लिखा गया है. इस खबर के चर्चे अब भारत से लेकर बांग्लादेश तक में हो रहे हैं. इस सिलिसले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने भी ट्वीट करके खुशी जताई है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लंदन के प्रशासकों ने जो फैसला लिया है उसपर उन्हें गर्व है. इससे पता चलता है कि दुनिया में करीब एक हजार साल पुरानी भाषा का रुतबा और महत्व पूरी दुनिया में बढ़ चुका है.

Proud to note that the London Tube Rail has accepted Bengali as a language of signage at Whitechapel Station, signifying the increasing global importance & strength of the 1000-year old language Bengali. (1/2)

