BJP नेता दिलीप गांधी का कोरोना की वजह से निधन, वाजपेयी सरकार में रहे थे मंत्री

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी (Dilip Gandhi) का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 69 वर्ष के थे. सूत्रों ने बताया कि हाल ही में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उनका कई अन्य बीमारियों के लिए भी इलाज चल रहा था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप गांधी के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. पीएम मोदी ने ट्वीट कहा, 'पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप गांधी जी के निधन से दुख हुआ. उन्हें सामुदायिक सेवा में उनके योगदान और गरीबों की मदद करने के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना. शांति.'

Saddened by the demise of former MP and Minister Shri Dilip Gandhi Ji. He will be remembered for his rich contributions to community service and helping the poor. He made numerous efforts to strengthen the BJP in Maharashtra. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

दिलीप गांधी के निधन पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया. उन्होंने लिखा, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप गांधी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. दिलीप जी का पूरा जीवन जनता की सेवा और संगठन कार्यों में समर्पित रहा. ईश्वर उनके परिजनों को यह असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे. ॐ शांति शांति शांति.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप गांधी के निधन से दुखी हूं. उन्होंने खुद को एक सक्षम प्रशासक और सांसद के रूप में साबित किया. उन्होंने किसानों और हमारे समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम किया. उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना. शांति!'

Anguished by the demise of former MP and Minister, Shri Dilip Gandhi ji. He distinguished himself as an able administrator & Parliamentarian.

He worked towards the welfare of farmers & other weaker sections of our society. Condolences to his family and well wishers. Om Shanti!

