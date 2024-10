Goddess of Justice statue: आंख से हटी पट्टी... हाथ में तलवार की जगह संविधान, अब सुप्रीम कोर्ट में दिखेगी 'लेडी ऑफ जस्टिस' की नई मूर्ति

Goddess of Justice statue: आपने जब से होश संभाला होगा कानून को अंधा ही सुना होगा.. अदालत में लगी न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पट्टी और हाथ में तलवार देखी होगी. लेकिन अब न्याय की देवी की ये तस्वीर इतिहास बन चुकी है. मूर्ति की आंखों से पट्टी हट चुकी है और हाथ में तलवार की जगह अब संविधान है. मुख्य न्यायाधीश ने 'लेडी ऑफ जस्टिस' की नई मूर्ति को हरी झंडी दिखाई है.

'लेडी ऑफ जस्टिस' की नई मूर्ति

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. मूर्ति की पारंपरिक आंखों की पट्टी हटा दी गई है, जो पारदर्शी न्याय का प्रतीक है. इसके अलावा, उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान की एक प्रति रखी गई है. जो बल पर कानून के शासन की प्रधानता पर जोर देती है.

New Delhi: CJI Chandrachud Orders Changes to Supreme Court's Justice Statue

Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, has directed changes to the statue of the Goddess of Justice at the Supreme Court. The statue’s traditional blindfold has been removed, symbolizing transparent… pic.twitter.com/XBePehNg7k

