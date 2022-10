UU Lalit के बाद कौन बनेगा अगला CJI? सरकार ने चीफ जस्टिस को लिखा ये पत्र

Chief Justice of India: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) उदय उमेश ललित (UU Lalit) 8 नवंबर को रियायर हो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का ही है. इससे पहले भारत सरकार ने सीजेआई से अपना उत्‍तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है. विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) को पत्र लिखकर उनसे नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है.

कानून मंत्रालय ने पहली बाद दी जानकारी

विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने ट्वीट किया, 'भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी) के तहत माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफरिशें भेजने को कहा है.' विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शायद पहली बार इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है.

As per the MoP on appointment of Chief Justice of India and Supreme Court Judges, today the Hon’ble Minister of Law and Justice sent a letter to the Hon’ble Chief Justice of India for sending his recommendations for appointment of his successor.

