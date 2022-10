HP Election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग; 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे

Himachal Pradesh Election Date 2022: केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा. वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे.

पहले इतने चरणों में हुए थे चुनाव

गौरतलब है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है. इस साल गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है. सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं. पिछली बार गुजरात में दो चरणों में चुनाव हुए थे. वहीं, हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही चरण में चुनाव हुआ था. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा. वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे.

Schedule for GE to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

