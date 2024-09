गुरुग्राम कार हादसा: अक्षत गर्ग की रोती बिलखती मां..मांग रही इंसाफ, मौत का जिम्मेदार कौन?

Car Accident: हरियाणा के गुरुग्राम का दर्दनाक सड़क हादसा देशभर में चर्चा में है. हादसे में 25 साल के बाइक सवार अक्षत गर्ग की जान चली गई, क्योंकि रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा SUV से वो टकरा गया था. इस मामले में आरोपी SUV चालक कुलदीप ठाकुर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही उसे जमानत मिल गई. गुरुग्राम रोड रेज कांड पर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब यह सामने आया कि कुलदीप ठाकुर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था. अब अक्षत की मां का भी वीडियो सामने आया है.

रोती बिलखती मृतक अक्षत की मां ने इंसाफ की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक गलत इंसान ने मेरे बच्चे का मार दिया. मेरा बच्चा चला गया लेकिन आरोपी को कुछ नहीं हुआ. वह घटना वाली रात आराम से सोया. उसे उसी दिन जमानत भी मिल गई. आखिर यह कैसा न्याय है.

#WATCH | Gurugram: Mother of the biker who died in a collision, says "I want justice for my son. A wrong person killed my son. My only question is why was he released on bail? My son is no more but he (accused) slept peacefully that night...Why is the police not helping us?..." https://t.co/bCxHyGbu82 pic.twitter.com/FJslZ5TVke

— ANI (@ANI) September 20, 2024