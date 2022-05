Hardik Patel Will Join BJP: हार्दिक पटेल इस तारीख को थामेंगे BJP का दामन, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका

Hardik Patel BJP: पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे. हाल ही में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था. हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा था कि पार्टी की राजनीति सिर्फ विरोध तक ही सीमित रह गई है.

सीएए-एनआरसी और आर्टिकल 370 का भी हार्दिक ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था, देश को विरोध नहीं बल्कि एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो. अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, सीएए-एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे फैसले हों. देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही.

Hardik Patel to join BJP on 2nd June - he confirms to ANI. He had recently quit Congress. pic.twitter.com/xtgGjQ9hhm

— ANI (@ANI) May 31, 2022