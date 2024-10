हरियाणा: नई सरकार बनने का दिन तय, पंचकूला में इस तारीख को होगा शपथ ग्रहण समारोह, PM मोदी होंगे शामिल

Haryana governments swearing in ceremony news: हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव हुआ है. शुक्रवार दोपहर ये खबर आई थी कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा लेकिन ताजा और अधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये तारीख अब 17 अक्टूबर हो गई है. यानी नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ 17 तारीख को लेंगे.

शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम

केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी की मंजूरी मिल गई है ऐसे में अब 17 अक्टूबर को पंचकुला में सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा. नायब सैनी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे. कई केंद्रीय मंत्रियों बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- बिजली का बिल ही तो था... युवक ने क्यों कर ली आत्महत्या; हैरान कर देगा मामला

#WATCH | Union Minister & former Haryana CM Manohar Lal Khattar says, "We have received the nod of the PM that on October 17, in Panchkula, the CM and council of ministers will take oath." pic.twitter.com/SLxvKGPWSq

— ANI (@ANI) October 12, 2024