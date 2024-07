Hathras Stampede: मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद काली कमाई पर शिकंजा, हाथरस कांड में अब इनकम टैक्स विभाग भी करेगा जांच

Hathras Case Investigation: हाथरस के सिकंदराराऊ में भगदड़ से 121 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी और कथित बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल जाटव के करीबी देव प्रकाश माथुर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस इनकी काली कमाई पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है. इनके ट्रस्ट और संस्थाओं को चंदा या दान देने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है.

मामले में अब तक क्या है अपडेट? हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया

हाथरस भगदड़ घटना पर शनिवार को प्रेस कांफ्रेस कर पुलिस अधीक्षक, हाथरस निपुण अग्रवाल ने मामले की जांच के अपडेट्स के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, "हाथरस भगदड़ केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है... उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था...उसे दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया और हाथरस लाया गया... आगे की जांच जारी है...''

पुलिस ने आयकर विभाग को लिखा, दानदाताओं और फंड की निगरानी

एसपी निपुण अग्रवाल ने आगे विस्तार से बताया, "देखिए, हाथरस जिले की एसओजी ने कल (शुक्रवार) शाम को दिल्ली के नजफगढ़ से देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ की गई है... दानदाताओं की सूची संकलित की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों को कहां से फंडिंग की जा रही है. हम आयकर विभाग से भी पत्राचार कर रहे हैं. जो भी इस मामले में दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.''

#WATCH | Hathras stampede incident: Nipun Aggarwal, Superintendent of Police Hathras says, "See, the SOG of Hathras district arrested Dev Prakash Madhukar yesterday evening in from Delhi's Najafgarh. They have been questioned... The list of donors is being compiled to see from… pic.twitter.com/jKvTLy1pw8

— ANI (@ANI) July 6, 2024