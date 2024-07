Rahul Gandhi: लोको पायलटों से राहुल गांधी की मुलाकात पर मचा बवाल, BJP बोली- किराए के एक्टर्स से मिले!

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को लगातार सियासी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे. सुबह उत्तर प्रदेश के हाथरस जाकर सिंदराराउ भगदड़ में हताहत लोगों के परिजनों से मिले. उन्होंने अलीगढ़ में भगदड़ पीड़ित परिवारों का हाल-चाल लिया. इसके बाद दिल्ली लौटते ही उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की. यह मुलाकात विवादों, सवालों और सियासी आरोपों से घिर गई है.

राहुल गांधी से मिले लोको पायलटों को उत्तर रेलवे ने बताया बाहरी

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की लोको पायलटों से हुई मुलाकात और बातचीत की तस्वीर सामने आने के बाद उत्तर रेलवे ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने जिन लोगों से मुलाकात की, वे उनकी क्रू लॉबी के नहीं थे. ऐसा लगता है कि वे बाहरी थे. राहुल गांधी के साथ 7-8 कैमरामैन भी थे. इसके बाद भाजपा ने इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पर जबर्दस्त हमला बोला.

भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जिन कथित लोको पायलटों से मुलाकात का दावा किया है, वे लोको पायलट नहीं थे बल्कि प्रोफेशनल एक्टर्स थे. जिन्हें राहुल गांधी खुद ही किराए पर साथ लेकर आए थे. फिलहाल इन आरोपों पर कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है.

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार का आधिकारिक बयान

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन क्रू मेंबर के साथ चर्चा की, वे उनकी क्रू लॉबी से नहीं थे, बल्कि बाहर के हो सकते हैं. उन्होंने कहा, 'आज दोपहर करीब 12:45 बजे राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए. उन्होंने हमारी क्रू लॉबी देखी. उनके साथ 7-8 कैमरामैन थे. उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और ये जाना कि हम अपनी क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं. क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की. वहां करीब 7-8 क्रू थे. हालांकि लोको पायलट हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बाहर से लाया गया था.'

'यू-ट्यूबर बनने की ऐसी बेताबी!' भाजपा आईटी सेल का तंज

राहुल गांधी और लोको पायलट पर उत्तर रेलवे की इस प्रतिक्रिया के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे सियासी मुद्दा बनाया और राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उत्तर रेलवे की सीपीआरओ दीपक कुमार के बयान का वीडियो एक्स पर रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला किया.

