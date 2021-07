संसद में स्वास्थ्य मंत्री Mansukh Mandaviya बोले, मिनिस्टर से पहले मैं एक पिता; मेरी बेटी है डॉक्टर

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा कि उनकी बेटी डॉक्टर है. जिसने कोरोना काल में मरीजों की लगातार सेवा की है और अब भी कर रही है.

संसद में बोलते हुए मांडविया ने कहा, 'मंत्री होने से पहले मैं एक पिता हूं. मेरी बेटी डॉक्टर है. उसने इंटर्न डॉक्टर के रूप में कोविड (Coronavirus) वार्ड में काम किया है. उसने मुझे कहा कि वह इसी वार्ड में लोगों की सेवा करेगी और वह तब से पीड़ितों की सेवा में जुटी है. जब बेटी ने मुझसे यह बात कही, तब मुझे थाली-ताली की अहमियत गंभीरता से महसूस हुई. जिसने लोगों में इस महामारी से लड़ने के लिए हिम्मत दी.'

Before being a minister, I'm a father. My daughter worked as an intern doctor in COVID ward. She told me that she would work in that ward itself and she continued. At that time I realised the importance of 'thaali-taali', it gave us courage: Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/dN773seDjc

