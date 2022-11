Himachal Election 2022: कौन है हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर विधायक? 5 साल में इतने करोड़ बढ़ गई धन-दौलत

Himachal Pradesh Election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी गलियारे गुलजार हो गए हैं. राज्य में जगह-जगह चुनाव प्रचार और सियासी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में सत्तासीन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 413 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने हाल ही में अपने स्व-सत्यापित हलफनामों से उम्मीदवारों की आय के स्तर, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. आइये आपको बताते हैं हिमाचल के अमीर विधायकों के बारे में..

(भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा- फेसबुक प्रोफाइल फोटो)

सबसे अमीर विधायक कौन?

रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनाव लड़ने वाले करीब 23 फीसदी उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में 58 में से 49 विधायकों की औसत संपत्ति में वृद्धि हुई है. ये विधायक आगामी चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. चौपाल से भाजपा के लिए चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर विधायक बलबीर सिंह वर्मा हैं, जिनकी 2017 तक 90.73 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. उनकी संपत्ति अब 128.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति में 37.71 रुपये का इजाफा हुआ.

Analysis of Assets Comparison of Re-Contesting MLAs in the Himachal Pradesh Assembly Election 2022#ADRReport: https://t.co/n0NmUEGuyx#AssemblyElections2022 #AssemblyElections #IndianElections #PoliticalParties

— ADR India & MyNeta (@adrspeaks) November 6, 2022