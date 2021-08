Himachal Pradesh में 100% एडल्ट आबादी ने लगवाई Corona Vaccine की पहली डोज, बनाया रिकॉर्ड

शिमला: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) से बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजाली (Rajiv Saizal) ने रविवार को बताया, 'हमने 100% एडल्ट आबादी को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की पहली डोज लगा दी है. ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है.'

Himachal Pradesh has become the first state to administer first dose of vaccines to 100% of the adult population. The state's performance in vaccinations has been very good. We will administer 2nd dose to 100% population by November 30: State Health Minister Rajiv Saizal (28.08) pic.twitter.com/giSkaHIhi1

