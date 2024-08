Bangladesh Hindu: जुल्म हिंदुओं पर, बॉर्डर पार करके भारत आने की फिराक में बांग्लादेशी मुस्लिम, ऐसा हुआ प्लान फ्लॉप

Bangladesh Muslims on Indian Border: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिखे हैं. लेकिन बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हिंदू अभी भी डरे सहमे हुए हैं और कुछ तो भारत आना चाहते हैं. आपने कई तस्वीरें देखी होंगी कि बांग्लादेश बॉर्डर पर हिंदू इकट्ठा हो गए, जिन्हें BSF ने समझा बुझाकर वापस भेजा. बांग्लादेश से मारे जा रहे हैं हिंदू लेकिन घुसपैठ करके आ रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम. इसका खुलासा किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने .

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा है. वहां के हिंदुओं को अभी भी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं. हमले के डर से बांग्लादेश के हिंदुओं को है...लेकिन घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम.

This morning at 1:30 AM, Bangladeshi citizens identified as Motiur Seikh, Mushiar Mullah, Tania Mullah, and Rita Mullah attempted to enter India through the Karimganj sector of the India-Bangladesh border. However, police effectively intervened at the zero point and promptly… pic.twitter.com/7eHjAtBDWT

ये ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चारों बांग्लादेश के घुसपैठिये हैं. इनके नाम हैं मोइतुर शेख, मुशैर मुल्लाह, तानिया मुल्लाह और रीता मुल्लाह. ये चारों असम के करीमगंज बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे.लेकिन असम पुलिस ने घुसपैठ करते वक्त देख लिया. इनकी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया X पर शेयर की है.

असम पुलिस ने इन्हें बॉर्डर से ही खदेड़ दिया. बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत की बड़ी समस्या है. असम-पश्चिम बंगाल, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिये बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

अब तो उनकी पहुंच उत्तराखंड तक भी हो चुकी है. 3 महीने पहले ही एक शख्स बांग्लादेश से उत्तराखंड के रुड़की आया था,अब पुलिस ने इसे पकड़कर जेल भेज दिया है. बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. BSF के जवान दिन-रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भारत में घुसपैठ न कर सके.

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की कुल लंबाई 4 हजार 9 किलोमीटर है. इनमें सबसे ज्यादा 2 हजार 217 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है. त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर, मेघालय से 443 किमी. और असम से 262 किलोमीर की सीमा लगती है.

BSF has foiled a major infiltration attempt by #Bangladeshi infiltrators at Manikganj border where over 500 Bangladeshi nationals attempted to enter Indian territory.

BSF successfully sent them back to Bangladesh. pic.twitter.com/zyQEqnFvrN

