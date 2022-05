Delhi: स्टेडियम में कुत्ता टहलाते थे IAS कपल, फिर क्या; पति को भेजा लद्दाख और पत्नी को अरुणाचल

Delhi IAS Transferred: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाना IAS दपंति को भारी पड़ गया. कुत्ता टहलाने का मुद्दा मीडिया में काफी उछल गया था, इसलिए इन अधिकारियों पर गृह मंत्रालय की ओर से गाज गिरी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुत्ता टहलाने के आरोप में IAS दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा का अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया है.

Hours after a news report regarding the misuse of facilities at Thyagraj Stadium by Sanjeev Khirwar & his wife Rinku Dugga, MHA has transferred both the AGMUT cadre IAS officers Sanjeev Khirwar & Rinku Dugga to Ladakh and Arunachal Pradesh from Delhi respectively: MHA order pic.twitter.com/teMHyNPwhw

— ANI (@ANI) May 26, 2022