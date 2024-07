Exclusive: बिना चश्मा ड्राइविंग टेस्ट? वायरल वीडियो पर 'लेडी सिंघम' IAS नितिका खंडेलवाल ने बताया पूरा सच

IAS Nitika Khandelwal: महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की नियुक्ति सवालों के घेरे में है. ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर पर आरोप है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने फर्जी दिव्यांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट दिए. अभी इस मामले की जांच चल ही रही है कि आईएएस नितिका खंडेलवाल का नाम चर्चा में आ गया. आइए जानते हैं आईएएस नितिका खंडेलवाल का कौन सा वीडियो हो रहा वायरल, क्या लग रहा उन पर आरोप, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई 'जी न्यूज डिजीटल' से बातचीत के दौरान क्या बताई. सबसे पहले जानते हैं नितिका खंडेलवाल का कौन सा वीडियो हो रहा वायरल. और लोगों के आरोप.

But Nitika Khandelwal RTO test has been saying a completely different story. Don't know how many more people have forged their documents and snatched deserving condidate seats this needs to be investigated #upsc#UPSCscam https://t.co/XZaVFlQ7sl pic.twitter.com/Mgnv95c933 — Fact Fusion (@Factfusion78) July 13, 2024

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर नितिका खंडेलवाल के नाम पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं, एक यूजर्स ने Factfusion78 ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा 'नितिका खंडेलवाल का आरटीओ टेस्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, पता नहीं और कितने लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर योग्य उम्मीदवारों की सीटें छीन ली हैं, इसकी जांच होनी चाहिए.

Nitika Khandelwal has used visual impaired category certificate and get selected for IAS in 2014 but does she really belong from that category?

As per RPwD act,2016 a person should be checked after best possible correction whether one fall in visual impaired category #upsc pic.twitter.com/Qu2YPfORdK — Fact Fusion (@Factfusion78) July 13, 2024

सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 2014 बैच की निकिता खंडेलवाल को दृष्टिबाधित कोटे के तहत सामान्य श्रेणी से चुना गया था. वहीं एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वह वह बिना चश्मा लगाए अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही हैं. उनपर आरोप लग रहे हैं कि नितिका खंडेलवाल ने गलत विकलांगता प्रमाण पत्र देकर आईएएस पद हासिल किया है.

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्स एक यूजर्स ने लिखा 'नितिका खंडेलवाल अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस बनीं. लेकिन उनका आरटीओ टेस्ट पूरी तरह से अलग कहानी बयां कर रहा है. वह किसी भी तरह की विकलांगता वाली व्यक्ति नहीं दिखतीं.

Nitika Khandelwal became IAS on physical disability certificate and not one her merit. But her RTO test has been saying a completely different story. She doesn’t look like someone with any disability at all . pic.twitter.com/J6fXXN0l64 — Praveen Kumar (@Praveen63726848) July 14, 2024

एक्स पर एक Amitabh Chaudhary नाम के यूजर्स ने लिखा 'नितिका खंडेलवाल अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस बनीं. लेकिन उनका आरटीओ टेस्ट पूरी तरह से अलग कहानी बयां कर रहा है. वह किसी भी तरह से विकलांग नहीं दिखतीं. यूपीएससी में योग्य उम्मीदवारों की सीटें छीनकर फर्जी शारीरिक विकलांगता और जाति के दस्तावेज बनवाने के सैकड़ों नहीं बल्कि कई हज़ार मामले हैं. इसकी गहन जांच की जरूरत है.

Another UPSC fraud ? Nitika Khandelwal became IAS on physical disability certificate and not one her merit. But her RTO test has been saying a completely different story. She doesn’t look like someone with any disability at all . There are not hundreds but several thousand… pic.twitter.com/ofOCA7Z4gf — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) July 14, 2024

नितिका खंडेलवाल का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों ने जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर्स ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लिखा 'मेरे एक मित्र को कलर ब्लाइंडनेस के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त करने के बावजूद एक को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में नौकरी नहीं मिल सकी''.

लोगों ने नितिका खंडेलवाल द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता की गहन जांच की मांग को जन्म दिया है. इसने प्रतियोगी परीक्षाओं में विकलांगता श्रेणियों के आवेदन में संभावित विसंगतियों के बारे में व्यापक चिंताएं उठाई हैं.

सोशल मीडिया पर उठ रहे इस तरह के सवालों के जवाब और सच्चाई जानने के लिए नितिका खंडेलवाल से फोन पर बात की. बातचीत में जो सच्चाई सामने आई, वह वायरल वीडियो और आरोपों से एक दम बिल्कुल अलग था.

नितिका खंडेलवाल से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि यह वीडियो 13 नंवबर 2019 का है. इस वीडियो को नितिका खंडेलवाल ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था. जिसे 19 लाख से अधिक लोगों ने देखा है. नितिका के यूट्यूब चैनल पर 2 लाख 29 हजार से अधिक सब्सक्राइबर हैं.

नितिका ने बातचीत में बताया कि पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी, सोचा था कि सोशल मीडिया के जरिए अधिकतम लोगों तक सरकार के काम लोगों तक पहुंचा पाऊंगी, उसी दौरान इस वीडियो को अपलोड किया था, हमें नहीं पता था एक दिन इस वीडियो में से कुछ अंश ‌एडिट करके हमारे नाम पर इस तरह का आरोप लगाया जाएगा.

आप देखें पूरा वीडियो, जिसकी एक क्लिप काट कर की जा रही वायरल

नितिका से जब हमने इस वीडियो की सच्चाई पूछी तो उन्होंने बताया ''मैं उन दिनों रूडकी में एसडीएम पोस्ट पर थी. कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर धांधली हो रही है, जो टेस्ट का मापदंड है, वह बहुत कठिन है, जिसे आसानी से पास नहीं किया जा सकता, अगर कोई रिश्वत देता है तो उसे पास कर दिया जा रहा है, इस तरह की कई शिकायतें हमारे पास थी, एक दिन हमने खुद आरटीओ ऑफिस जाकर इसकी तहकीकात की. तब का यह वीडियो है. जिसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था. वहां जाकर हमने भी सिमुलेशन टेस्ट में क्या समस्या आ रही है, यह मुझे देखना था, उसी दौरान इस वीडियो को शूट किया गया ‌था.

नितिका खंडेलवाल को उत्तराखंड की एक दबंग लेडी सिंघम के तौर पर माना जाता है. उनकी पहचान तेज-तर्रार अफसरों में है. जनता में उनके काम को लेकर चर्चा रहती है. निकिता खंडेलवाल 2014 की आईएएस हैं. उत्तराखंड में रुद्रपुर जिले की रहने वाली हैं. नितिका ने क्लास 1st से इंटरमीडिएट की पढ़ाई जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर से की है. दिल्ली से बीए करने के बाद जामिया मिलिया से एचआर में एमए किया है. नितिका खंडेलवाल की यूपीएससी की परीक्षा में 897 रैंक थी. यूपीएससी में रैंक 897 रैंक होने बावजूद विजुअल इम्पीरिटी के प्रमाणपत्र के चलते उन्हें दिव्यांग कोटा (पीडब्लूडी कोटा) से आईएएस का पद मिला. निकिता इन दिनों देहरादून में पोस्टेड हैं.

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद पर जब नितिका खंडेलवाल थी तो बुर्का पहनकर कलियर दरगाह कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था, इस दौरान तीन कर्मचारियों को कार्यालय में धूम्रपान करते पाए जाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे. अवैध वसूली करने पर एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

कोरोना के दौरान नितिका देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. लॉकडाउन के समय एक लाख 15 हजार से अधिक व्यक्तियों/परिवारों को राशन की अन्नपुर्णा राशन किट और एक लाख 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को भोजन मुहैया कराया था. ट्रेनों से नौ हजार से अधिक व्यक्तियों को उनके घर भेजा.