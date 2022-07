Most Beautiful IAS Officers: देश की सबसे खूबसूरत IAS अधिकारियों में शुमार है ये लेडी, टीना डाबी को भी छोड़ती हैं पीछे

IAS Officer Smita Sabharwal: राजस्थान कैडर की IAS टीना डाबी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. टीना की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. लोग उनसे जुड़े अपडेट्स जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. टीना भी इससे पीछे नहीं रहतीं. वो फैंस को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजों से अपडेट करती रहती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि टीना डाबी के अलावा भी कुछ ऐसी लेडी IAS ऑफिसर हैं जो लोगों के बीच काफी फेमस हैं. ये अधिकारी अपनी खूबसूरती और कामकाज को लेकर लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं. उन्हीं में से एक बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

23 साल की उम्र में बनीं IAS अधिकारी

जिस लेडी ऑफिसर की हम यहां बात करेंगे उन्हें पीपल्स ऑफिसर कहा जाता है. ये महज 23 साल की उम्र में IAS बन गई थीं. इनका नाम है स्मिता सभरवाल. स्मिता सभरवाल ने एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपने अनुकरणीय कार्य से कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं. वह पूरे देश में आईएएस उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा हैं.स्मित 2000 बैच की आईएएस टॉपर हैं. उन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी.

