Weather Update: अगले 24 घंटे में इन राज्यों में संभलकर, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली है. वहीं मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक यूपी (UP) में अगले 3 दिन मानसून (Monsoon) सक्रिय रहने का अनुमान है. इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है. वहीं रविवार के मौसम की बात की जाए तो 7 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भारी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट है. इसी तरह से बात राजस्थान (Rajasthan) की करें तो यहां अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, यहां भी आज मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

देश के मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ (Chattisgarh), गुजरात (Gujarat), महाराष्ट्र (Maharashtra) के कुछ हिस्सों और गोवा (Goa) में 7 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं मध्य प्रदेश (MP) और सौराष्ट्र में सोमवार 8 अगस्त से लेकर मंगलवार 9 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान लगाया है. वहीं तेलंगाना, तटीय और उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी अगले कुछ दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक 7 अगस्त को पश्चिम और मध्य भारत में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान मध्य और पश्चिम भारत में बारिश (Rain) से जुड़ा ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है.

बिहार के मौसम का हाल

बिहार में मानसून (Monsoon) कमजोर पड़ने लगा है. यहां अगले कुछ दिन बारिश के आसार बेहद कम हैं. और उमस ने फिर से बिहार के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. राजधानी पटना (Patna) समेत कई शहरों में बारिश थम गई है. मौसम के जानकारों का कहना है कि मानसून ट्रफ प्रदेश से नहीं गुजर रहा है जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधि में अभी कुछ दिनों तक कमी देखी जाएगी. बता दें कि शुक्रवार को राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी. राजधानी पटना का तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

(i) Intense rainfall activity likely to continue over South & Coastal Karnataka, Konkan & Goa, Odisha during next 5 days with extremely heavy rainfall likely over south Karnataka today, Konkan & Goa during 8th-10th August and Odisha on 8th & 9th August 2022. 1/3 pic.twitter.com/qYBvG4rpIP

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 6, 2022