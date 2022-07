IMD Weather Update: दिल्ली-NCR वालों पर फिर पड़ी गर्मी की मार, बारिश कब गिराएगी पारा?

IMD Weather Update: पिछले कुछ दिनों में दिल्लीवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन आज फिर मौसम में गर्मी देखी गई. बता दें कि दक्षिण से लेकर पश्चिम तक मॉनसून आ चुका है. दिल्ली के अलावा IMD के अनुसार गुजरात, ओडिशा, और झारखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट (Alert) जारी किया गया है. दिल्ली में अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इन इलाकों में मॉनसून ने दी दस्तक

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बौछार की संभावना है. इसके अलावा चेन्नई और उपनगरों में बारिश या आंधी आ सकती है. ऐसे में इन राज्यों के साथ आसपास के जिलों में आने वाले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है.

बिहार में नहीं होगी ज्यादा बारिश

इसके अलावा IMD ने बिहार में 5 जुलाई को कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है. इसके बाद 6, 7 और 8 जुलाई को राज्य के अन्‍य हिस्‍सों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस दौरान बिहार में ज्यादा तेज बारिश होने की उम्मीद नहीं है.

इन जगहों पर भारी बारिश

Isolated heavy rainfall likely over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad on 05th; Himachal Pradesh on 05th, 07th-09th & Uttarakhand during 07th-19th July.

Isolated heavy to very heavy rainfall over Himachal Pradesh on 06th and Uttarakhand on 05th & 06th July.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2022