नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अमेरिका के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. रेहान सिद्दीकी नाम का ये इवेंट मैनेजर अमेरिका के ह्यूजटन शहर से है. रेहान बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन करता है लेकिन इसकी आड़ में भारत विरोधी और खासकर कश्मीर प्रोपेगेंडा को फंडिंग करता है. उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर प्रवासी भारतीयों की नजर इस साल की शुरुआत में पड़ी थी.

बता दें कि इस मामले को मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने उठाया और इस बाबत 17 फरवरी को गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी. चिट्ठी में शिवसेना सांसद ने भारतीय कलाकारों के देश विरोधी तत्वों से अमेरिका में मिलने पर रोक लगाने की मांग की थी.

रेहान सिद्दीकी के ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद शिवसेना सांसद ने गृह मंत्रालय को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, 'आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ! मैं हमारे कलाकारों और अभिनेताओं को राष्ट्र-विरोधी तत्वों से खुद को अलग करने के निर्देश देने की मेरी मांग को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं. मैं भारत के सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे शो या इवेंट्स से खुद को निकालें.'

‘#Zero_Tolerance’ Policy on terrorism !

I thank #MinistryofHomeaffairs for acknowledging my demand of instructing our Artists and Actors to disassociate themselves from any anti-national elements. I request all the artist from India to seclude themselves from such shows/events. pic.twitter.com/2cBglk7mng

— Rahul Shewale - राहुल शेवाळे (@shewale_rahul) July 2, 2020