Inside Story: भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, पुलिस की भी चूड़ी टाइट... आखिर ट्रूडो की इस फुर्ती की वजह क्या है

Justin Trudeau On India: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अनायास ही भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला. कनाडाई पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर मंत्रियों का बयान और आखिर में ट्रूडो का मीडिया के सामने आना... हालिया घटनाक्रम के पीछे, एक सोची-समझी रणनीति नजर आती है. अपने देश में आलोचनाओं से घिरे ट्रूडो इसके जरिए सिख समुदाय को लुभाना चाहते हैं. कनाडा में सिख राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं. कनाडा में 7.7 लाख से अधिक सिख हैं. वह देश का चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है. इस समुदाय का एक हिस्सा खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है. अगले साल केंद्रीय चुनावों से पहले, ट्रूडो उन्हीं को साधने में जुट गए हैं.

चारों तरफ से घिरे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है. रहन-सहन का खर्च काफी बढ़ गया है, स्वास्थय व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध मे खासा इजाफा हुआ है. एक इप्सोस सर्वे से पता चला कि सिर्फ 26% लोग ही ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानते हैं. ट्रूडो की रैंकिंग कंजरवेटिव नेता पियरे पोलीव्रे से 19 प्रतिशत अंक कम है. हाल के दिनों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को दो चुनावी झटके लगे हैं.

We have two Ministers laughing away during a very serious press conference. What a joke these people must look like on the world scale. Someone should remind them that India is watching. pic.twitter.com/JqpQWHnhXg

