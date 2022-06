India Covid Update: देश में आ गई कोरोना की चौथी लहर! 4 महीने बाद आए 17 हजार से ज्यादा केस

India Covid Update 24th June: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है. पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत से हो गई. वहीं देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है.

कल के मुकाबले 30.2 फीसदी का उछाल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक देश में कुल 4,33,62,294 लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं. कल यानी गुरुवार को देश में कोरोना के 13,313 मामले सामने आए थे. कल के मुकाबले कोविड केस में 30.2 फीसदी का उछाल आया है. अबतक देश में कोविड से कुल 5 लाख 24 हजार 954 लोगों की मौत हो चुकी है. कोविड से मौत की दर भी बढ़कर अब 1.21 फीसदी हो गई है.

