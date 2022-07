India Covid Update: देश में कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, दिल्ली में मिले इस नए वेरिएंट के मरीज

India Covid Update: भारत में इन दिनों कोरोना वायरस लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. पिछले 24 घंटों में देशभर में कोविड-19 के कुल 18,257 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 42 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस की वजह से हो गई. अब तक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,36,22,651 हो गई.

एक्टिव केस 1.28 के पार

केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, देश में कोविड-19 के एक्टिव मामले बढ़कर 1,28,690 हुई. देश में कल के मुकाबले कोविड केस में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. शनिवार को देश में 18,840 नए मामले दर्ज किए गए थे.

#COVID19 | India reports 18,257 fresh cases, 14,553 recoveries and 42 deaths in the last 24 hours.

Active cases 1,28,690

Daily positivity rate 4.22% pic.twitter.com/eKWeVYDlen

— ANI (@ANI) July 10, 2022