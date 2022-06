India slams Pakistan: पैगंबर पर बयान को लेकर की आलोचना, भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब

India slams Pakistan: बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की ओर से पैगम्बर मोहम्मद को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर बवाल मच गया है. सत्ताधारी पार्टी ने एक्शन लेते हुए प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया. लेकिन इस बयान के बाद पाकिस्तान अपना एजेंडा सेट करने की फिराक में है, जिसका भारत की ओर से तीखा जवाब दिया गया है.

विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करार जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश की, किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी किसी के गले नहीं उतर रही है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती कोई नहीं बात नहीं है और लगातार देश में हिन्दुओं का उत्पीड़न हो रहा है.

वहीं इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदंम बागची ने कहा कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखता है और 57 सदस्यीय समूह का बयान निहित स्वार्थी तत्वों की शह पर उसके विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है. यहां भी विदेश मंत्रालय का इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था.

इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीजेपी नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी की रविवार को निंदा की थी. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक स्वतंत्रता और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है. पाकिस्तान ने इन विवादित बयानों पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया था.

I condemn in strongest possible words hurtful comments of India's BJP leader about our beloved Prophet (PBUH). Have said it repeatedly India under Modi is trampling religious freedoms & persecuting Muslims. World should take note & severely reprimand India. Our love for the >

