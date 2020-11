चीन से तनातनी के बीच बढ़ी भारत की ताकत, DRDO के पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण

नई दिल्लीः भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार को पिनाका (Pinaka) राकेट का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है. पिनाका मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में किया गया है. DRDR ने इस परीक्षण के दौरान 6 रॉकेट दागे और मिसाइल ने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की.

DRDO द्वारा किया गया पिनाका का निर्माण

पिनाका द्वारा दागे गए सभी राकेट एकदम सटीक निशाने पर लगे. पिनाका काफी लंबे रेंज तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है. इस रॉकेट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पिनाका सिस्टम को पहले वाली पिनाका से अपग्रेड किया गया है. डीआरडीओ की विकसित पिनाका के टेस्‍ट का वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप रॉकेट की ताकत को देख सकते हैं.

All the flight articles were tracked by range instruments such as telemetry, radar & Electro-Optical Tracking Systems which confirmed the flight performance.

Enhanced version of the Pinaka rocket would replace the existing Pinaka Mk-I rockets which are currently under production. https://t.co/w8hTzwFjSN

— ANI (@ANI) November 4, 2020