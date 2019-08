नई दिल्‍ली : कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्‍तान जहां भारत से द्विपक्षीय रिश्‍ते खत्‍म करने में लगा हुआ है, वहीं खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया है कि पाक प्रायोजित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश में है. पाकिस्‍तान या उसकी सेना की तरफ से कश्‍मीर में शांति भंग करने को लेकर किए जाने वाले प्रयासों की प्रबल आशंका को देखते हुए भारतीय सेना ने आगाह किया है कि अगर पाक की तरफ से घाटी में कोई भी शांति भंग करने के लिए आएगा तो हम उसे खत्‍म कर देंगे. भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने यह चेतावनी दी.

"Lately #Pak has been openly threatening about certain incidents in #Kashmir. Notwithstanding we'll take care of all of them; let anyone come & try & disrupt the peace in valley, we will have him eliminated!"- #ChinarCorpsCdr#IndianArmy #commonCausePeace @SpokespersonMoD @adgpi pic.twitter.com/uOf3ZXGGt5

— Chinar Corps - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 8, 2019