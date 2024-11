Garuda Shakti: भारतीय सेना का दम.. दुश्मन बेदम, जानें क्या है लहरों के नीचे इंडियन आर्मी की 'गरुड़ शक्ति'

Indian army: भारत और इंडोनेशिया के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास 'गरुड़ शक्ति' का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना है. इस अभ्यास से दोनों सेनाओं के विशेष बलों को रणनीतिक समझ बढ़ाने और एक-दूसरे की युद्ध कौशल का आदान-प्रदान करने का अवसर मिल रहा है.

'गरुड़ शक्ति' का इतिहास और महत्व

'गरुड़ शक्ति' भारतीय और इंडोनेशियाई सेनाओं के बीच नियमित रूप से होने वाला अभ्यास है, जिसका मकसद दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मज़बूत बनाना है. इस बार इसका नौवां संस्करण जकार्ता के सिजंतुंग में हो रहा है, जिसमें भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट और इंडोनेशियाई विशेष बल 'कोपासस' की टीम शामिल हैं.

VIDEO | The 9th edition of the Indo-Indonesia Joint Special Forces Exercise, GARUDA SHAKTI, began at Mokopassus in Cijantung, Indonesia.

The exercise focuses on sharing experiences and best practices in mission planning and operational tactics for Special Forces operations in… pic.twitter.com/RR1aqqJ63x

— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2024