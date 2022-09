INS Vikrant पर सियासत, कांग्रेस ने 9 साल पुराना वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर साधा निशाना

Politics over INS Vikrant: केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नौसेना को INS विक्रांत समर्पित किया, साथ ही PM मोदी ने नेवी के नए लोगो को भी लॉन्च किया. INS विक्रांत से इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होगा लेकिन अब इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करने का श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने पहले की सरकारों के योगदानों को सही जगह नहीं दी. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए अगस्त 2013 में आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करते पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का एक वीडियो शेयर किया है.

पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी कर चुके हैं लॉन्च

जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में है, इसलिए वह इस विमानवाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित कर रही है. रमेश ने कहा, ‘मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. जब इसे बेड़े में शामिल किया जा रहा है तब मोदी सरकार सत्ता में है. सच्चाई यह है कि कई साल पहले रक्षा मंत्री रहते हुए एके एंटनी ने आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया था. डिजाइन से लेकर निर्माण और लॉन्च से लेकर देश को समर्पित करने में 22 साल लगे हैं. मोदी सरकार ने बस, इसे बेड़े में शामिल किया है और वह इसका श्रेय ले रही है.'



Then defence minister AK Antony launched India’s first indigenous aircraft carrier INS Vikrant on 12.08.2013. The PM commissioned it today. A self-reliant(Aatmanirbhar) India existed before 2014. All other Prime Ministers would have acknowledged continuity in governance. pic.twitter.com/9IKqEoayzC

