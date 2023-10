कौन कर रहा बड़े नेताओं के फोन हैक? एप्पल की ओर से दी गई चेतावनी

iPhone Hacking: एप्पल के फोन को सबसे सुरक्षित माना जाता है. कहा जाता है कि एप्पल के फोन हैन नहीं किए जा सकते हैं. लेकिन, इस बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और विपक्ष के कई नेताओं ने अपने एप्पल फोन के हैक करने का दावा किया है. विपक्षी नेताओं ने दावा किया गया है कि उनके आईफोन पर एक अलर्ट मैसेज आया है, मैसेज में ये बताया गया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर टारगेट कर रहे हैं. अलर्ट में कहा गया है कि हैकर उनके फोन से जानकारियों को लेने की कोशिश कर रहे हैं. इस संदेश के मुताबिक वॉर्निंग में ये भी कहा गया है कि दूर से उनके फोन के डेटा, कैमरा, माइक्रोफोन को कंट्रोल किया जा सकता है.

किन नेताओं ने किया फैन हैकिंग के कोशिश का दावा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना (UBT) प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेरा, आप नेता राघव चड्ढा, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फोन हैकिंग को लेकर दावा किया है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा का कहना है कि उन्हें अपने फोन निर्माता से हैकर्स द्वारा उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी मिली है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी कहना है कि उन्हें अपने फोन निर्माता से हैकर्स द्वारा उनके फोन पर हमला करने की कोशिश करने. के बारे में चेतावनी मिली है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा किया है कि उनको हैकर्स द्वारा उनके फोन पर हमला करने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी मिली है.

महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कैश फॉर क्वेरी केस में घिरीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एप्पल की ओर से आए अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है और कहा है कि सरकार उनक फोन को हैक करने की कोशिश कर रही है. महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा, 'मुझे एप्पल से अलर्ट और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है.' इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, 'अब तक गृह मंत्राय ने जिन भारतीयों को हैक करने की कोशिश की है, उनमें मैं खुद शामिल हूं. अखिलेश यादव, राघव चड्ढा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी, पवन खेरा और राहुल गांधी के ऑफिस के अन्य लोगों के भी फोन हैक करने की कोशिश की गई है. ये आपातकाल से भी बदतर है.'

So far list of INDIAns that @HMOIndia have tried to hack have been myself, @yadavakhilesh,@raghav_chadha @ShashiTharoor @priyankac19 @SitaramYechury @Pawankhera & others in office of @RahulGandhi .

This is worse than Emergency. India is being run by low life Peeping Toms.

