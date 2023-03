Railway Rules: ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स पर भीख मांगने पर रोक है या नहीं? क्या कहते हैं रेलवे के नियम

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रेन में भीख मांगना अपराध मुक्त हो सकता है. ऐसी रेलवे की प्रस्तावित योजना है. इसमें रेलवे परिसरों, ट्रेन और प्लेटफॉर्म्स पर भीख मांगने को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है.रिपोर्ट में कहा गया था कि आम जनता से रेलवे ने इसे लेकर सुझाव मांगे हैं. आइए आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है.

दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 144 के तहत, रेलवे परिसर, रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में भीख मांगना क्राइम है. ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना, कैद या दोनों हो सकते हैं. एक्ट के मुताबिक, अधिकतम एक साल की जेल और 2000 रुपये जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं. इस बारे में रेलवे की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया गया था. इसमें रेलवे ने कहा था कि ट्रेनों और स्टेशनों पर भीख मांगने की इजाजत देने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

Contrary to certain media reports, there is no proposal to allow begging in trains or stations.

— Spokesperson Railways (@SpokespersonIR) September 6, 2020