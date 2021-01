Jammu-Kashmir: धारा 370 हटने के बाद आई आतंकियों की शामत, 2020 में 64 फीसदी कई हो गईं आतंकी घटनाएं

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में धारा 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं में लगातार कमी देखने को मिल रही है. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आंकड़े जारी कर बताया है कि साल 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं के साथ-साथ घाटी में मौत की संख्या में भी कमी आई है.

गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में साल 2019 के मुकाबले 15 नवंबर 2020 तक 63.93 फीसदी कम आतंकवादी घटनाएं (Terrorist Incidents) दर्ज की गईं.

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 की तुलना में 2020 में विशेष बलों के कार्मिकों के शहीद होने की संख्या में 29.11 फीसदी कमी आई. इसके अलावा आतंकी घटनाओं में नागरिकों की मौत की संख्या में भी 14.28 प्रतिशत की गिरावट आई है.

The number of terrorist incidents in 2020 (Upto Nov 15) decreased by 63.93%; there was also decrease in fatalities of Special Forces Personnel by 29.11 % & a decrease in casualties of civilians by 14.28 % in 2020 (Upto Nov 15), as compared to the corresponding period in 2019: MHA

— ANI (@ANI) January 11, 2021