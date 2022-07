Jammu Kashmir: कश्मीर में गांव वालों ने दिखाई बहादुरी, दो आतंकियों को पकड़ा; LG और DGP देंगे इनाम

LET Terrorists Captured By Villagers: जम्मू-कश्मीर के एक गांव में ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए दो आतंकियों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया. ये मामला जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले का है, जहां रविवार को ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा (LET) के दो आतंकवादियों को काबू में कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने ये जानकारी दी. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों की बहादुरी की तारीफ की और उनके लिए नकद इनाम की घोषणा की.

आईईडी विस्फोटों का मास्टरमाइंट भी पकड़ा

अधिकारियों ने कहा कि घटना तुकसन ढोक गांव में हुई और पकड़े गए आतंकवादियों में राजौरी जिले का निवासी लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शामिल ,है जो जिले में पिछले दिनों हुए आईईडी विस्फोटों का मास्टरमाइंड भी था. ADG जम्मू जोन मुकेश सिंह ने यहां एक बयान में कहा, ‘आज, तुकसन ढोक के ग्रामीणों ने लश्कर के दो ‘मोस्ट वांटेड’ आतंकवादियों को पकड़ने में अत्यधिक साहस दिखाया, जो पुलिस और सेना राजौरी जिले में के लगातार दबाव के बाद क्षेत्र में शरण लेने के लिए पहुंचे थे.’

आतंकी के पास से हथियार बरामद

उन्होंने अन्य पकड़े गए आतंकवादी की पहचान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के फैजल अहमद डार के रूप में की और कहा कि गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से दो एके राइफल, सात ग्रेनेड, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया. सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल ने ग्रामीणों के साहस की सराहना की और उनकी बहादुरी के लिए पांच लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की, जबकि पुलिस महानिदेशक ने उनके लिए दो लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की.

उपराज्यपाल ने किया इनाम का ऐलान

उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘मैं तुकसन ढोक, रियासी के ग्रामीणों की बहादुरी को सलाम करता हूं, जिन्होंने दो ‘मोस्ट वांटेड’ आतंकवादियों को पकड़ा. आम आदमी का ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाता है कि आतंकवाद का अंत दूर नहीं है. आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्ण कार्य के लिए केंद्रशासित प्रदेश सरकार ग्रामीणों को पांच लाख रुपये का नकद इनाम देगी.’

(इनपुट- भाषा)

