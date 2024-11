Prashant Kishore News: 'बिहार के लोग बेसिक सुविधाओं को तरस रहे', इमामगंज में नीतीश सरकार पर भड़क उठे प्रशांत किशोर

Prashant Kishore Jan Suraj Party News: बिहार में अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले जन सुराज पार्टी पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राज्य की बदहाली को लेकर संकेतों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. वे आज गया जिले के इमामगंज में लोगों से मिलने गए और उनकी शिकायतें सुनीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई रेड, ग्रीन या यलो एरिया नहीं है. हमारे लिए पूरा बिहार एक समान है और हम किसी क्षेत्र में भेद नहीं कर सकते.

मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग- प्रशांत किशोर

इस मुलाकात में लोगों ने प्रशांत किशोर को अपनी समस्याओं के बारे में बताया. इस पर किशोर ने कहा, 'यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. यहां पर शिक्षा के इंतजाम अच्छे नहीं है. जाहिर सी ऐसे हालात में उनमें सरकार के खिलाफ शिकायतें तो होंगी हीं. यह स्थिति अच्छी नहीं है.' रिपोर्ट के मुताबिक गया का इमामगंज इलाका बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है.

'सच कहूं तो पूरे बिहार की हालत चिंताजनक'

उन्होंने कहा, 'मैं यहां चकरबंधा के लोगों से मिलने के लिए आया हूं. देश की आजादी के इतने साल बाद भी यहां के लोग आज भी बदहाली में रहने को मजबूर हैं. इतने साल बाद भी यहां के हालात क्यों नहीं सुधरे, इनसे निश्चित रूप से सरकार पर सवाल उठते हैं. सही कहूं तो पूरे बिहार की स्थिति चिंताजनक है. लेकिन मैं यहां वोट मांगने नहीं आया बल्कि लोगों की परेशानी जानने आया हूं.'

#WATCH | Imamganj, Gaya: Jan Suraaj chief Prashant Kishor says "There is no red, green or yellow area for us. The entire Bihar is the same for us. It is obvious that people will have complaints against the government and the arrangements where the condition of education is not… pic.twitter.com/R3BxD41xzP

— ANI (@ANI) November 3, 2024