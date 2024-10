कमलेश भाई BJP के Assets हैं.. झारखंड पहुंच किसकी शान में कसीदे पढ़ने लगे हिमंत बिस्वा सरमा

Himanta Biswa Sarma Jharkhand Visit: झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के पहले से ही बीजेपी के फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं. कांग्रेस के नेता उनके असम से ज्यादा झरखंड में समय देने यानी डेरा डालने पर उनके ऊपर हमलावर हैं. इन बातों से बेफिक्र हिमंता झारखंड की झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेकने के लिए माहौल बना रहे है. हिमंता मौके की नजाकत के हिसाब से वोटरों का मूड भांपकर बयान दे रहे हैं.

वो झारखंड में बाहरी लोगों यानी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर हेमंत सोरेन के राज में आदिवासियों के हितों पर डाका डालने वालों को लात मारकर भगाने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कह रहे हैं. तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ घुलमिल कर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि उनके साथ बैठे या चल रहे लोगों को लगता है कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता और भाई हैं.

कमलेश बीजेपी की एसेट्स : हिमंता

असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा हिमंता ट्राइबल लैंड में अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक ही नहीं हैं. वो एक साथ कई काम देख रहे हैं. उन्होंने अपने हाव-भाव और स्वभाव से बीजेपी के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता, बूथ प्रभारियों तक के दिल में जगह बना ली है. इसी कड़ी में हिमंता बिस्वा ने पार्टी नेता कमलेश राम के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण से समां बांध दिया. हिमंता ने कहा, 'कमलेश हमारी पार्टी के लिए एक संपत्ति हैं... वह बीजेपी में हैं और हमारे साथ बने रहेंगे. हम साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे'.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Assam CM and BJP co-in-charge for Jharkhand Assembly elections, Himanta Biswa Sarma addresses party workers at the residence of the party leader Kamlesh Ram

Himanta Biswa Sarma says, "...Kamlesh is an asset to our party... He is in the BJP and will… pic.twitter.com/EM6WBiVOje

— ANI (@ANI) October 26, 2024