Jyotiraditya Scindia: भोपाल में इन दो बड़े नेताओं के पड़ोसी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया

Becomes Neighbour Of Digvijay Singh And Uma Bharti: राज्य सभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) के पॉश श्यामला हिल इलाके के अपने सरकारी बंगले बी/5 में सोमवार को शिफ्ट हो गए.

शाम 4:00 बजे किया गृह प्रवेश

सिंधिया को इस साल जनवरी में ही यह बंगला अलॉट किया गया था. यहां उनके नए पड़ोसी राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Ministers) दिग्विजय सिंह और उमा भारती हैं. यह बंगला मुख्यमंत्री आवास के पास है. नए बंगले के गृह प्रवेश के लिए जब सिंधिया शाम 4:00 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे तो भाजपा (BJP) नेताओं और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया.

तीन साल से तलाश रहे थे भोपाल में बंगला

सिंधिया करीब तीन साल से भोपाल में बंगला तलाश रहे थे. वह विधान सभा चुनाव के लिए जब कांग्रेस (Congress) की चुनाव अभियान समिति में थे तब वह भोपाल में ही अपना ठिकाना बनाना चाहते थे. वह गुना (Guna) से लोक सभा सांसद भी थे और उन्होंने भाजपा सरकार से भोपाल में आवास अलॉट करने की मांग की थी. 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सिंधिया आवास अलॉट किए जाने को लेकर आश्वस्त हो गए लेकिन 2019 में लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Elections) हार जाने के कारण उन्हें आवास नहीं मिल पाया.

केंद्रीय कैबिनेट में भी मिली जगह

सिंधिया 2020 में भाजपा में आ गए और उसके कारण यहां कमलनाथ (Kamal Nath) की कांग्रेस सरकार भी गिर गई. सिंधिया ने राज्य सभा सांसद (Rajya Sabha MP) के रूप में नया सफर शुरू किया और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिली.

