मणिपुर पर घेर रही कांग्रेस, सरकार का आ गया बयान, किया पिछले 60 वर्षों का जिक्र

Jyotiraditya Schindia on Manipur: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में मणिपुर के हालात बात करते हुए कहा कि यह हाल के वर्षों में पैदा नहीं हुआ है और कहा कि यह हालात 25-40 वर्षों से बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस सरकार ने बनाई हो. हम सभी गुटों से बात कर रहे हैं और हम सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.

केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र में संघर्ष की घटनाओं की तादाद में पहले की तुलना में लगभग 80 फीसद की कमी आई है. उन्होंने कहा,'यह कहना अनुचित और गलत है कि यह क्षेत्र संघर्ष में घिरा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर कभी इतना शांतिपूर्ण नहीं रहा. पिछले 10 वर्षों में हुई घटनाओं की तादाद में पहले की तुलना में लगभग 80 फीसद की कमी आई है. इस क्षेत्र में हथियार डालने वाले और भारत में विकास की मुख्यधारा में शामिल होने वाले उग्रवादियों की संख्या में लगभग 70 से 75 फीसद का इजाफा हुआ है.'

#WATCH | "...The central government is seized of the matter...Manipur is not a situation that has occurred in the last year, the last five years or the last ten years. Manipur is a situation that has been there for the last 25 to 40 years. So it's not something that has been… pic.twitter.com/xK78JantHV

