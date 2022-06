Kanpur Violence: कानपुर हिंसा के गुनाहगारों की नई तस्वीरें जारी, अब तक हो चुकी हैं 50 गिरफ्तारियां

UP Police releases 2nd poster of key suspects of Kanpur Violence: कानपुर हिंसा मामले में यूपी पुलिस काफी तेजी से एक्शन ले रही है और इसी के तहत संदिग्धों ने नई तस्वीरें जारी की गई हैं. इससे पहले यूपी पुलिस ने कल (6 जून) 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी किया था. इसी के साथ ही पुलिस की ओर से पोस्टर जारी किए जाने का असर भी दिखने लगा है और कानपुर हिंसा में शामिल पत्थरबाज खुद सरेंडर करने लगे हैं.

पुलिस ने अब तक 50 लोगों को किया गिरफ्तार

कानपुर हिंसा (Kanpur Violence) में पुलिस का आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पिछले 24 घंटे में 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक कानपुर हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस की हिरासत में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक

कानपुर हिंसा (Kanpur Violence) मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को हिरासत में लिया है. उस पर कानपुर बंद को लेकर पोस्टर-बैनर छापने का आरोप है. पुलिस ने कानपुर के नजीराबाद थाने में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ की और फिर उसे एसआईटी को सौंप दिया. प्रेस के मालिक पर आरोप है कि उसने बाजार बंद करने को लेकर पोस्टर छापे थे.

