Congress Leader Heart Attack: कोई समझ नहीं पाया... प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस नेता, कैमरे के सामने आई मौत

CK Ravichandran Death: कांग्रेस के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी उन्हें कार्डिएक अरेस्ट हुआ और कैमरे के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया. बेंगलुरु प्रेस क्लब में सोमवार को जब कार्डिएक अरेस्ट आया, उस समय कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीके रविचंद्रन ही बोल रहे थे. उनके एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में कागज था. बोलते-बोलते अचानक वह कुछ सेकेंड के लिए रुके. उन्हें ऐसा झटका लगा. कोई कुछ समझ पाता तब तक वह कुर्सी से आगे की ओर गिर पड़े. यह सब सेकेंडों में हुआ और कैमरे के सामने कांग्रेस नेता की मौत हो गई.

It is sad news that activist and Congress party member C.K. Ravichandran has passed away due to a #heartattack.

He suffered the attack while holding a press conference in #Bengaluru.

RIP pic.twitter.com/3VGWJ8ymyX

— Dilip (@dilipyadav_10) August 19, 2024