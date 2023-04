Karnataka Election 2023: 'मैं खून से लिखकर दूंगा कि शेट्टार नहीं जीतेंगे', पूर्व साथी के गढ़ में गरजे येदियुरप्पा

शेट्टर को हराने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत

बता दें कि कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार कर्नाटक में हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी से विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के कारण राज्य के बड़े लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं. शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से सातवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस उन्हें सामने रखकर प्रदेश के लिंगायत मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी शेट्टार को उनके ही मजबूत गढ़ में हराने की रणनीति पर काम कर रही है.

#WATCH | "I will give it in writing with blood that Jagadish Shetter will not win from here," says BJP leader BS Yediyurappa in a meeting in Hubballi.

Congress leader Jagadish Shettar is contesting from Hubli-Dharwad Central Assembly constituency in Karnataka

(Video source:BJP) pic.twitter.com/mdfj3PgsxH

— ANI (@ANI) April 26, 2023