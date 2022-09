Karnataka Protest: जानलेवा गड्ढों को लेकर समाजसेवी का अनूठा प्रदर्शन, किया ऐसा काम रुक-रुक कर देख रहे लोग

Protest against pothole: गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं. सड़क पर गड्ढों और खराबी की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है. सरकारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, साल 2020 में सड़क पर गड्ढों से हो रहे हादसों की संख्या 3564 थी. 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ गया. वहीं इस साल जनवरी से जुलाई तक गड्ढों की वजह से 559 दुर्घटनाएं हुई हैं. इन में 213 लोगों की मौत हो गई और 442 लोग घायल हुए हैं. ऐसे इस साल लोगों की जान बचाने के लिए कर्नाटक (Karnataka) के एक समाजसेवी ने जो तरीका अपनाया उसकी इंटरनेट की गलियों में जमकर तारीफ हो रही है.

रोड पर लेटकर दंडवत परिक्रमा

उडुपी शहर की सड़कों पर मौजूद जानलेवा गढ्ढों (Udupi Pothole) से लोगों को बचाने के लिए इस शख्स ने पानी भरे गढ्ढों के ऊपर से लेटकर यानी दंडवत परिक्रमा की तो वहां आस-पास से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां रोक रोक कर उसे देखने लगे. इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है, आइए देखते हैं.

#WATCH | Karnataka: A social worker named Nityananda Olakadu rolls on a stretch of a road as he protests in a unique manner against potholes on the roads in Udupi (14.09) pic.twitter.com/znCwZmPP1z

