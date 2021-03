कर्नाटक के मंत्री ने घर पर लगवाई Corona Vaccine, मचा बवाल तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ऐसा रिएक्शन

बेंगलुरु: कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) का दूसरा फेज शुरू हो गया है. दूसरे फेज के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) समेत कई मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया. इस बीच उनकी ही पार्टी के एक मंत्री ने टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को घर बुला लिया. घर पर टीका लगवाने का ये मामला विवादों में आ गया है.

दरअसल, कर्नाटक सरकार में मंत्री बीसी पाटिल (BC Patil) ने अपने घर पर टीका लगवाया. स्वास्थ्यकर्मी उनके हीरेकुरुर स्थित घर पहुंचे और टीका लगाया. मंत्री का घर बेंगलुरु से 336 किलोमीटर दूर स्थित है. मंत्री बीसी पाटिल के घर जाकर टीका लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं.

इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रोटोकॉल में इसकी अनुमति नहीं है. हमें इस बारे में जानकारी मिली है. हमने मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

This is not allowed in the protocol. We have asked for a report from the State government: Rajesh Bhushan, Health Secretary, on being asked about a Karnataka MLA receiving vaccine shot at his residence today pic.twitter.com/zUgkwnKGUb

— ANI (@ANI) March 2, 2021