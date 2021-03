असम में बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा- सत्ता में आए तो रद्द कर देंगे CAA, 5 लाख सरकारी नौकरियों का भी किया वादा

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के असम दौरे का दूसरा दिन है. आज उन्होंने तेजपुर में रैली की. इस रैली में कांग्रेस महासचिव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर असम में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो वो संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए नया कानून लाएगी. उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए नौकरियों का वादा भी किया. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी.

प्रियंका गांधी ने तेजपुर रैली में वादों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट आप लोगों को मुफ्त में मिलेंगे. बिजली के बिल से आपके 1400 रुपये हर महीने बच जाएंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम में सत्ता में आती है, तो वह ‘गृहिणी सम्मान’ के तौर पर गृहिणियों को हर महीने दो हजार रुपये देगी.

When our party comes into power, a law will be enacted to ensure that CAA is not implemented here. 200 units of electricity will be given free of cost every month: Congress General Secretary Priyanka Gandhi at a rally in Tezpur, Assam pic.twitter.com/hHUQA9Qfs6

