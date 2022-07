Bengaluru​ Will Be Free From Street Dog: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जल्द ही आवारा कुत्ते से छुटकारा मिल जाएगा. राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग शहर को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए काम कर रहा है.

क्या है सरकार की योजना

प्रभु चौहान ने कहा कि शहर में कुत्तों के हमले और रेबीज के कुछ मामलों की कई शिकायतें मिलने के बाद पशुपालन विभाग बेंगलुरु को कुत्तों से मुक्त करने के बारे में सोच रहा है.

Karnataka | Animal husbandry dept is thinking about making Bengaluru street dogs free after getting several complaints of dog attacks and some rabies cases in the city: Prabhu Chauhan, Animal Husbandry Minister (11.07) pic.twitter.com/kpF7em14jT

— ANI (@ANI) July 11, 2022