Kawariyan Accident: हाथरस में भीषण हादसा, गंगा जल ले जा रहे कांवरियों को डंपर ने रौंदा; 6 की मौत

Kanwariyas Hathras Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) में एक भीषण हादसा (Accident) हो गया है. यहां आगरा-अलीगढ़ हाईवे (Agra-Aligarh Highway) पर एक ट्रक ने कांवरियों को रौंद (Truck Trampled Kanwariyas) दिया. इस हादसे में 6 कांवरियों की मौत हो गई है. बता दें कि ये कांवरिये हरिद्वार (Haridwar) से गंगा जल लेकर ग्वालियर (Gwalior) जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये हादसा हो गया. जान लें कि ये घटना देर रात हुई, जब ट्रक ने कुचला तो 5 कांवरियों की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस (Police) मामले की जांच कर रही है.

हादसे में 6 कांवरियों की हो गई मौत

आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि देर रात करीब 2 बजकर 15 मिनट पर ये हादसा हुआ. ट्रक की चपेट में 7 कांवरिया आ गए. यह घटना सादाबाद थाना इलाके में हुई. 6 कांवरियों की हादसे में मौत हो चुकी है. ये कांवरिये हरिद्वार से वापस ग्वालियर जा रहे थे.

#UPDATE | After one injured died during treatment, death toll rises to 6 in the incident where Kanwariyas from Madhya Pradesh's Gwalior were mowed down by a truck in Hathras district, Uttar Pradesh earlier today.

